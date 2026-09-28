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«Ливерпуль» сохраняет интерес к Тчуамени несмотря на новый контракт с «Реалом»

Дата публикации: 28-09-2026 23:31

«Ливерпуль» сохраняет интерес к Тчуамени несмотря на новый контракт с «Реалом» 

«Ливерпуль» продолжает следить за ситуацией вокруг полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени и сохраняет интерес к возможному трансферу французского футболиста. Как сообщает TEAMtalk, английский клуб не прекратил контакты с представителями игрока даже после того, как тот согласовал новый долгосрочный контракт с мадридской командой.

При этом в «Ливерпуле» довольны развитием собственных молодых полузащитников. Треймора Ньони и Джеймс Макконнелл получают возможности в основной команде, и клуб намерен продолжать их постепенное продвижение. Однако руководство не исключает приобретение более опытного хавбека, если на рынке появится подходящий вариант.

Тчуамени пока не собирается покидать «Реал» и намерен побороться за регулярное место в составе. Француз продолжает конкуренцию за игровое время под руководством нового главного тренера мадридцев Жозе Моуринью.

Главным фактором для дальнейшего развития ситуации станет роль Тчуамени в команде. Полузащитник рассчитывает получать стабильную игровую практику и, как утверждается, не готов довольствоваться статусом футболиста ротации.

В «Ливерпуле» внимательно следят за тем, насколько француз сможет закрепиться в стартовом составе «Реала». Если Тчуамени не получит желаемого количества игрового времени, интерес английского клуба может вновь перейти в активную фазу.

Источник: TEAMtalk

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