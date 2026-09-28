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Переса вызвали на примирительное слушание по иску «Барселоны» о клевете

Дата публикации: 28-09-2026 23:32

Переса вызвали на примирительное слушание по иску «Барселоны» о клевете 

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и представители «Барселоны» должны принять участие в примирительном слушании по делу о предполагаемой клевете. Каталонский клуб обратился в суд после высказываний руководителя мадридской команды в мае прошлого года, сообщает Marca.

Слушание назначено на 25 ноября и должно состояться в Мадриде. На встрече представители «Барселоны» намерены потребовать от Переса опровержения и отзыва спорных заявлений. От результата этого этапа будет зависеть дальнейшее развитие юридического конфликта между клубами.

Поводом для разбирательства стали слова президента «Реала» о чемпионских титулах. В мае Перес заявил, что за время его руководства мадридский клуб выиграл семь чемпионатов Испании, хотя мог завоевать 14 титулов, если бы у команды не отняли ещё семь.

Каталонская сторона посчитала эти высказывания основанием для подачи иска о клевете. Теперь клуб намерен добиться отзыва заявлений в рамках примирительной процедуры.

Если Перес не появится на слушании либо примет участие во встрече, но откажется отозвать свои слова, «Барселона» намерена обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, назначенная на 25 ноября встреча может стать важным этапом в продолжающемся споре между двумя испанскими грандами. Дальнейшие юридические действия будут зависеть от позиции сторон на примирительном слушании.

Источник: Marca

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