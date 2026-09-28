04:17 ()
Свернуть список

Черногория вырвала победу у Армении в концовке матча Лиги наций

Дата публикации: 28-09-2026 23:35

Черногория вырвала победу у Армении в концовке матча Лиги наций 

Сборная Черногории одержала вторую победу подряд в Лиге наций УЕФА. Во втором туре Лиги C команда на выезде обыграла Армению со счётом 3:2. Встреча состоялась в Ереване на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна».

Гости вышли вперёд уже на четвёртой минуте. Защитник армянской команды Эрик Пилоян неудачно сыграл в собственной штрафной и отправил мяч в свои ворота.

Хозяева сумели отыграться ещё до перерыва. На 34-й минуте Артур Серобян восстановил равновесие, однако долго счёт 1:1 не продержался. Спустя четыре минуты Никола Крстович вновь вывел Черногорию вперёд.

После перерыва Армения снова вернулась в игру. На 65-й минуте Эдуард Сперцян, являющийся воспитанником «Краснодара», забил второй мяч своей команды и сделал счёт 2:2.

Казалось, встреча завершится ничьей, но развязка наступила незадолго до финального свистка. На 89-й минуте Алекса Латкович поразил ворота Армении и принёс Черногории победу — 3:2.

В стартовом туре Лиги наций обе команды также набрали по три очка. Армения дома переиграла Латвию со счётом 2:0, а Черногория на выезде оказалась сильнее Кипра — 2:1.

В третьем туре, который состоится в пятницу, 2 октября, Черногория отправится в гости к Латвии. Сборная Армении в тот же день сыграет на выезде с Кипром.

Социальные комментарии Cackle
  • Переса вызвали на примирительное слушание по иску «Барселоны» о клевете
    Переса вызвали на примирительное слушание по иску «Барселоны» о клевете
    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и представители «Барселоны» должны принять участие в примирительном слушании по делу о предполагаемой...
  • «Ливерпуль» сохраняет интерес к Тчуамени несмотря на новый контракт с «Реалом»
    «Ливерпуль» сохраняет интерес к Тчуамени несмотря на новый контракт с «Реалом»
    «Ливерпуль» продолжает следить за ситуацией вокруг полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени и сохраняет интерес к возможному трансферу...
  • Нето снова стал игроком «Ювентуса» и подписал контракт до 2027 года
    Нето снова стал игроком «Ювентуса» и подписал контракт до 2027 года
    Туринский «Ювентус» объявил о возвращении бразильского голкипера Нето. 37-летний вратарь подписал с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2027...
  • Стало известно, почему Моуринью не стал тренером сборной Португалии
    Стало известно, почему Моуринью не стал тренером сборной Португалии
    Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью летом мог принять сборную Португалии, однако в итоге выбрал возвращение в мадридский клуб. Переговоры с...
  • Клопп высказался после неудачного старта Германии в Лиге наций
    Клопп высказался после неудачного старта Германии в Лиге наций
    Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал результаты команды на старте группового этапа Лиги наций. В первых двух турах немцы не...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close