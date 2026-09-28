Черногория вырвала победу у Армении в концовке матча Лиги наций
Сборная Черногории одержала вторую победу подряд в Лиге наций УЕФА. Во втором туре Лиги C команда на выезде обыграла Армению со счётом 3:2. Встреча состоялась в Ереване на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна».
Гости вышли вперёд уже на четвёртой минуте. Защитник армянской команды Эрик Пилоян неудачно сыграл в собственной штрафной и отправил мяч в свои ворота.
Хозяева сумели отыграться ещё до перерыва. На 34-й минуте Артур Серобян восстановил равновесие, однако долго счёт 1:1 не продержался. Спустя четыре минуты Никола Крстович вновь вывел Черногорию вперёд.
После перерыва Армения снова вернулась в игру. На 65-й минуте Эдуард Сперцян, являющийся воспитанником «Краснодара», забил второй мяч своей команды и сделал счёт 2:2.
Казалось, встреча завершится ничьей, но развязка наступила незадолго до финального свистка. На 89-й минуте Алекса Латкович поразил ворота Армении и принёс Черногории победу — 3:2.
В стартовом туре Лиги наций обе команды также набрали по три очка. Армения дома переиграла Латвию со счётом 2:0, а Черногория на выезде оказалась сильнее Кипра — 2:1.
В третьем туре, который состоится в пятницу, 2 октября, Черногория отправится в гости к Латвии. Сборная Армении в тот же день сыграет на выезде с Кипром.
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