Без голов в Тбилиси: Украина и Грузия завершили встречу вничью 

Дата публикации: 28-09-2026 23:36

Сборные Грузии и Украины не смогли определить победителя во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча команд Лиги B состоялась в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе» и завершилась без забитых мячей — 0:0.

На протяжении 90 минут ни одной из команд не удалось найти путь к воротам соперника. В первом тайме футболисты Грузии и Украины не смогли реализовать свои возможности, а после перерыва ситуация на поле не изменилась. В итоге голкиперы обеих сборных сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В составе грузинской команды полный матч провёл один из главных лидеров атаки Хвича Кварацхелия. Однако даже его присутствие на поле не помогло хозяевам открыть счёт.

Главным арбитром встречи был назначен азербайджанский судья Алияр Агаев.

После двух туров Украина имеет в активе четыре очка. В стартовой игре турнира команда обыграла Венгрию со счётом 1:0. Грузия после поражения от Северной Ирландии (0:1) набрала первое очко в нынешнем розыгрыше.

Следующие матчи команды проведут в пятницу, 2 октября. Сборная Грузии отправится в Венгрию, а Украина на своём поле встретится с Северной Ирландией.