Мальдера признал проблемы Украины в атаке после матча с Грузией 

Дата публикации: 28-09-2026 23:40

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал действия команды в атаке после матча второго тура Лиги наций с Грузией. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

Украинцы испытывали серьёзные проблемы с созданием опасных моментов и не смогли регулярно доводить атаки до ударов по воротам. После финального свистка Мальдера признал, что команда не сумела показать необходимую остроту впереди.

По словам специалиста, характер игры во многом определила тактика соперника. Грузия действовала глубоко, использовала пятерых защитников и максимально сокращала свободное пространство в атакующей зоне Украины.

«Да, конечно, вы правы. У нас не было опасных моментов. Соперник очень низко садился в пять защитников и сузил глубину для нас. Нам нужно было чисто играть с технической точки зрения», — сказал Мальдера.

Наставник отметил, что украинцам всё же удавалось подходить к штрафной площади соперника, однако решающего действия в завершении атак не хватало. В частности, команда испытывала проблемы с последним пасом.

Мальдера также обратил внимание на характер действий своих подопечных в первой половине встречи. По его словам, Украина слишком часто пыталась быстро продвигать мяч вперёд вертикальными передачами, что не всегда позволяло вскрывать оборону грузинской команды.

«Были моменты, когда мы приближались к штрафной. И, к сожалению, нам не хватало последнего паса. В первом тайме мы слишком часто играли вертикально, но я повторяю: каждый матч разный», — отметил тренер.

При этом Мальдера считает, что встреча была сложной не только с тактической, но и с эмоциональной точки зрения. Главным положительным моментом он назвал реакцию футболистов на ход игры и их готовность продолжать борьбу до финального свистка.

«Даже с тактической точки зрения это был довольно сложный матч. С эмоциональной точки зрения — тоже. Самое важное, что команда отреагировала и игроки боролись на поле», — подытожил специалист.

Источник: Sport.ua