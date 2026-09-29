Кварацхелия оценил ничью Грузии с Украиной и обратился к болельщикам 

Дата публикации: 29-09-2026 22:57

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал результат матча второго тура Лиги наций с Украиной. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

После финального свистка футболист отметил, что команде потребуется время для достижения поставленных целей. При этом Кварацхелия положительно оценил действия грузинской сборной, несмотря на отсутствие победы.

«Понимаю, что для достижения результата необходимо время. Украина — одна из сильнейших сборных Европы, поэтому в целом я положительно оцениваю нашу игру. Разумеется, нам хотелось победить. У нас был хороший момент, который следовало реализовать, но воспользоваться им не получилось. Теперь нужно переключиться и готовиться к следующей встрече», — сказал Кварацхелия.

Для Грузии это уже второй матч в текущем розыгрыше Лиги наций, в котором команда не смогла одержать победу. Кварацхелия признал, что хотел бы вместе с партнёрами порадовать болельщиков более успешными результатами.

«Мне хочется извиниться перед нашими болельщиками за то, что в этих двух матчах мы так и не смогли порадовать их победой. При этом вы сами видели и слышали, как они поддерживали нас после финального свистка», — отметил нападающий.

Отдельно футболист поблагодарил болельщиков за поддержку, которую команда получает независимо от результата. По словам Кварацхелии, грузинские фанаты продолжают оставаться рядом с национальной сборной и после неудачных матчей.

«Мы постоянно ощущаем эту поддержку — как я лично, так и вся команда. Хочу от всего сердца поблагодарить их за то, что они остаются с нами в любой ситуации», — добавил Кварацхелия.

Форвард подчеркнул, что команда намерена максимально подготовиться к оставшимся встречам турнира и продолжить борьбу за выполнение поставленной задачи.

Источник: послематчевая пресс-конференция Хвичи Кварацхелии