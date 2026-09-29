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Клопп объяснил, почему не может быстро исправить проблемы сборной Германии

Дата публикации: 29-09-2026 23:00

Клопп объяснил, почему не может быстро исправить проблемы сборной Германии 

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп подвёл итоги матча второго тура Лиги наций с Грецией. Немецкая команда потерпела поражение со счётом 0:1, а новый наставник национальной сборной пока не одержал ни одной победы после назначения.

Клопп отметил, что ещё до начала работы с командой понимал масштаб проблем, с которыми столкнулся немецкий футбол. По словам специалиста, ожидать мгновенных изменений после его прихода было бы неправильно.

«Ещё до моего приезда сюда я знал, что немецкий футбол переживает не лучшие времена. Было очевидно, что Юрген Клопп не сможет просто прийти и одним движением руки исправить все существующие проблемы. Теперь, думаю, это стало понятно абсолютно всем», — сказал тренер на пресс-конференции.

Наставник признал, что прогресс в подобных ситуациях обычно требует времени. При этом Клопп рассчитывает, что команда постепенно будет двигаться вперёд и сможет изменить отношение к себе со стороны соперников.

«Любые позитивные изменения, как правило, происходят медленнее, чем нам хотелось бы, а сделанные шаги вперёд зачастую кажутся слишком маленькими. Но наступит момент, и, надеюсь, это произойдёт уже в ближайшее время, когда играть против нашей команды станет очень сложно для любого соперника», — добавил Клопп.

Матч с Грецией стал для специалиста вторым во главе сборной Германии. В дебютной встрече команда сыграла вничью с Нидерландами со счётом 1:1, после чего потерпела поражение от греков — 0:1.

Таким образом, после двух туров Лиги наций Германия пока остаётся без побед под руководством Клоппа. Теперь тренерскому штабу предстоит использовать паузу между матчами для подготовки команды к следующему этапу турнира.

Источник: пресс-конференция Юргена Клоппа

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