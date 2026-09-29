Моуринью мог возглавить сборную Португалии, но выбрал возвращение в «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью до возвращения в испанский клуб рассматривал возможность возглавить сборную Португалии. По данным AS, специалист ещё до чемпионата мира 2026 года провёл предварительные переговоры с представителями Португальской федерации футбола.
На тот момент Моуринью работал в «Бенфике», а вопрос о его возвращении в Мадрид ещё не был решён. Португалец поддерживал контакт с руководством национальной федерации и обсуждал возможные условия работы со сборной своей страны.
Ситуация изменилась после того, как президент «Реала» Флорентино Перес и генеральный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес приняли решение вновь пригласить Моуринью на пост главного тренера.
Предложение «Реала» в итоге оказалось для специалиста приоритетным. Моуринью отказался от других вариантов продолжения карьеры, среди которых была и возможность возглавить национальную команду Португалии.
В июне 2026 года мадридский клуб официально объявил о назначении португальского специалиста. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 30 июня 2029 года.
После возвращения в Испанию Моуринью уже успел провести несколько матчей во главе «Реала». На данный момент мадридская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. После семи туров отставание от лидирующей «Барселоны» составляет шесть очков.
Таким образом, ещё до официального возвращения в Мадрид у Моуринью был вариант продолжить карьеру на уровне национальных сборных. Однако в итоге тренер выбрал клубный футбол и вновь возглавил команду, с которой ранее уже добивался успехов.
Источник: AS
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