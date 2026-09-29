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Тренер Турции Монтелла ответил на вопрос о своём будущем в команде

Дата публикации: 29-09-2026 23:05

Тренер Турции Монтелла ответил на вопрос о своём будущем в команде 

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла заявил, что не рассматривает возможность ухода со своего поста после крупного поражения от Италии в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:4.

После финального свистка итальянского специалиста спросили о его будущем в национальной команде. Монтелла подчеркнул, что не собирается подавать в отставку и по-прежнему доверяет как своей работе, так и футболистам сборной Турции.

«У меня нет мысли подавать в отставку. Я верю в ту работу, которую проделываю. Даже когда получал серьёзные предложения, я не уходил. Я по-прежнему верю в наших футболистов», — сказал Монтелла в интервью, слова которого приводит Fanatik.

Наставник отметил, что нынешний состав вместе с ним прошёл определённый путь и именно совместная работа позволила команде добиться текущего положения. Монтелла считает, что выход из сложившейся ситуации также должен быть найден сообща.

«Мы вместе дошли до этого этапа благодаря проделанной работе и вместе с ними знаем, как двигаться дальше. Если возникнет ситуация с моей отставкой, я поговорю об этом с игроками. Но сейчас такого вопроса перед нами нет», — заявил тренер.

Поражение от Италии стало для Турции второй неудачей подряд в Лиге наций. Ранее команда Монтеллы уступила Франции со счётом 0:1.

Кроме того, сборная Турции не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2026 года. На фоне последних результатов давление на команду усилилось, однако сам Монтелла намерен продолжить работу и рассчитывает изменить ситуацию.


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