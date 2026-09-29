«Манчестер Юнайтед» собрал список кандидатов на три позиции в защите 

Дата публикации: 29-09-2026 23:07

«Манчестер Юнайтед» намерен серьёзно обновить оборону и планирует приобрести трёх защитников. Английский клуб хочет усилить оба фланга, а также найти ещё одного центрального игрока, сообщает Theatre of Red.

В левую зону обороны «Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассматривает Льюиса Холла из «Ньюкасла». Несмотря на то что английский защитник недавно продлил соглашение с нынешним клубом, его кандидатура остаётся актуальной для манкунианцев.

Альтернативным вариантом считается Тайрик Митчелл из «Кристал Пэлас». Контракт 26-летнего футболиста рассчитан до лета, поэтому в случае отсутствия нового соглашения он сможет сменить клуб на правах свободного агента.

На правом фланге «МЮ» интересуется бразильцем Уэсли, который выступает за «Рому». 23-летний защитник способен действовать в роли вингбэка, что соответствует игровым требованиям английского клуба.

Ещё одна задача руководства — усиление центра обороны. Манчестерская команда хочет приобрести футболиста высокого уровня, который сможет практически сразу претендовать на место в основном составе.

В список потенциальных кандидатов уже вошли Джеррэд Брэнтуэйт из «Эвертона» и Мурилло из «Ноттингем Форест». При этом окончательное решение по трансферной стратегии в центре защиты будет зависеть от ситуации с действующими игроками команды.

Контракты Гарри Магуайра и Лисандро Мартинеса с «Манчестер Юнайтед» рассчитаны до лета 2027 года. После того как станет ясна дальнейшая судьба обоих футболистов, руководство клуба определится с необходимостью приобретения нового центрального защитника.

В составе «Юнайтед» уже выступают Лени Йоро и Эйден Хевен, однако клуб намерен продолжить работу над укреплением оборонительной линии.

Источник: Theatre of Red