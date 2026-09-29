Субименди согласился на переход в «Челси», клубы обсуждают трансфер
Лондонский «Челси» рассматривает возможность усиления центральной зоны полузащиты за счёт игрока «Арсенала» Мартина Субименди. По данным El Nacional, «синие» готовы предложить за испанского футболиста €70 млн уже во время зимнего трансферного окна.
Сообщается, что сам Субименди дал согласие на переход в лондонскую команду. Теперь «Челси» предстоит договориться с «Арсеналом» о финансовых условиях сделки.
Интерес к полузащитнику связан с изменениями в составе «Челси». Лондонский клуб ищет замену Энцо Фернандесу, который перебрался в «Манчестер Сити». Субименди рассматривается как футболист, способный закрыть образовавшуюся позицию в центре поля.
Дополнительным фактором может стать знакомство игрока с главным тренером «Челси» Хаби Алонсо. Испанский специалист работал с Субименди во второй команде «Реал Сосьедад», поэтому хорошо знает возможности хавбека и особенности его игры.
Сам футболист, как утверждается, заинтересован в смене команды. В «Арсенале» он потерял место в стартовом составе и перестал играть заметную роль в планах Микеля Артеты. С начала сезона Субименди лишь однажды появился в стартовом составе, причём тогда был использован на позиции правого защитника.
Ситуация может привести к уходу испанца из лондонского клуба уже зимой. «Челси» готов сделать серьёзное финансовое предложение, однако окончательное решение будет зависеть от позиции «Арсенала» и самого игрока.
Источник: El Nacional
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