Мать и агент Мбаппе попала под следствие по делу о предполагаемой взятке 

Мать и агент нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе Файза Ламари оказалась в центре антикоррупционного расследования во Франции. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства предполагаемой передачи взятки, сообщает L'Équipe.

По данным издания, следователи уже допросили Ламари и самого футболиста. Согласно одной из версий расследования, Мбаппе мог участвовать в финансовой операции, связанной с действиями бывшего руководителя службы безопасности сборной Франции Мохамеда Санхаджи.

Следствие предполагает, что Санхаджи помог матери нападающего ускорить оформление четырёх въездных виз. В обмен на эту услугу, как утверждается, на счета функционера поступили € 60,3 тыс., переведённые Мбаппе.

Санхаджи является одним из ключевых фигурантов масштабного антикоррупционного дела. В рамках этого расследования французские правоохранительные органы изучают обстоятельства различных финансовых операций и возможных злоупотреблений служебным положением.

Ранее следователи уже опрашивали других известных представителей французского футбола. Среди них оказался бывший полузащитник национальной сборной Франк Рибери.

На данный момент речь идёт о подозрениях, которые проверяются в рамках расследования. Сам факт допроса не означает, что вина Ламари или Мбаппе установлена. Окончательные выводы должны быть сделаны по результатам следственных действий и рассмотрения собранных материалов.