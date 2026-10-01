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МЛ Витебск - Торпедо-БелАЗ 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
МЛ Витебск
Торпедо-БелАЗ

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Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
21.03.2026 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1МЛ Витебск
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур МЛ Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
08.05.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч МЛ Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
27.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1МЛ Витебск
16.04.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ0 : 0МЛ Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2247
2
Лига конференций
Ислочь2346
3
Лига конференций
Динамо Мн2246
4 Динамо-Брест2443
5 Неман2340
6 Гомель2439
7 Витебск2437
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2330
10 Славия-Мозырь2325
11 Барановичи2425
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2321
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2416
Кто победит?
0 голосов болельщиков
МЛ Витебск
0%
Ничья
0%
Торпедо-БелАЗ
0%

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