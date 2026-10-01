МЛ Витебск - Торпедо-БелАЗ 15 Октября прямая трансляция
15 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
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Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|21.03.2026
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|08.05.2025
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|27.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.04.2025
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|22
|47
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|23
|46
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|22
|46
|4
|Динамо-Брест
|24
|43
|5
|Неман
|23
|40
|6
|Гомель
|24
|39
|7
|Витебск
|24
|37
|8
|Минск
|24
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|23
|30
|10
|Славия-Мозырь
|23
|25
|11
|Барановичи
|24
|25
|12
|Арсенал Дз
|24
|23
|13
|БАТЭ
|23
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|23
|21
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|16
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