19:46 ()
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Кауно Жальгирис 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
15 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Кауно Жальгирис

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
Главные тренеры
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
ХорватияЖелько Сопич
История личных встреч
10.10.2026Англия — Премьер-лига6-й тур0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
19.09.2026Англия — Премьер-лига5-й турБрайтон энд Хоув Альбион3 : 0
16.09.2026Англия — Кубок лиги1/16 финала2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
13.09.2026Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 5Брайтон энд Хоув Альбион
05.09.2026Англия — Премьер-лига3-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лугано00
2
1/8 финала
Копенгаген00
3
1/8 финала
Бранн00
4
1/8 финала
Аякс00
5
1/8 финала
Гент00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Норшелланн00
8
1/8 финала
Брага00
9
Плей-офф
Яблонец00
10
Плей-офф
Рига00
11
Плей-офф
Борац Б-Л00
12
Плей-офф
Интер Клуб Эскальдес00
13
Плей-офф
Мидтьюлланн00
14
Плей-офф
Хайдук00
15
Плей-офф
Твенте00
16
Плей-офф
Хетафе00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Брайтон энд Хоув Альбион00
19
Плей-офф
Фрайбург00
20
Плей-офф
Монако00
21
Плей-офф
Пафос00
22
Плей-офф
КуПС00
23
Плей-офф
Линкольн00
24
Плей-офф
Хартс00
25 Кайрат00
26 Орхус00
27 Мьельбю00
28 Црвена Звезда00
29 Трабзонспор00
30 Сент-Трюйден00
31 Эгнатия00
32 ЦСКА С00
33 Тун00
34 Кауно Жальгирис00
35 Университатя Кр00
36 Иберия 199900
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брайтон энд Хоув Альбион
0%
Ничья
0%
Кауно Жальгирис
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close