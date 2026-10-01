19:44 ()
Свернуть список

Динамо З - Андерлехт 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
15 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Динамо З
Андерлехт

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
ХорватияМарио Ковачевич
ПортугалияВитор Бруну
История личных встреч
13.12.2018Лига ЕвропыГруппа D. 6-й турДинамо З0 : 0Андерлехт
04.10.2018Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турАндерлехт0 : 2Динамо З
02.12.2009Лига ЕвропыГруппа A. 5-й турАндерлехт0 : 1Динамо З
17.09.2009Лига ЕвропыГруппа A. 1-й турДинамо З0 : 2Андерлехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Кристал Пэлас13
3
1/8 финала
Бешикташ13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Ференцварош13
7
1/8 финала
Бенфика13
8
1/8 финала
ОФИ13
9
Плей-офф
Байер13
10
Плей-офф
Олимпиакос13
11
Плей-офф
Борнмут13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Торринсе13
14
Плей-офф
Ред Булл Зальцбург13
15
Плей-офф
Омония13
16
Плей-офф
Сандерленд13
17
Плей-офф
Хапоэль Б-Ш11
18
Плей-офф
Ренн11
19
Плей-офф
Штурм11
20
Плей-офф
Динамо З11
21
Плей-офф
Андерлехт10
22
Плей-офф
Ягеллония10
23
Плей-офф
Лиллестрем10
24
Плей-офф
Реал Сосьедад10
25 Левски10
26 Сельта10
27 АЗ Алкмар10
28 Селтик10
29 Целе10
30 Хоффенхайм10
31 Милан10
32 Арарат-Армения10
33 Марсель10
34 Виктория Пльзень10
35 Лех П10
36 НЕК Неймеген10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо З
0%
Ничья
0%
Андерлехт
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close