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Хартс - Норшелланн 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Тайнкастл Парк (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20099
15 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Дамиан Кос (Гданьск, Польша);
Хартс
Норшелланн

Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Норшелланн
Фарум, Дания
1 Нидерланды вр Бо Рёс
23 Нидерланды зщ Йорди Алтена
64 Англия зщ Malachi Walcott
5 Шотландия зщ Джейми Маккарт
18 Шотландия зщ Harry Milne
7 Шотландия зщ Келвин Миллер
8 Бразилия пз Ageu
78 Франция пз Laurent Mendy
10 Португалия нп Claudio Braga
15 Шотландия нп Джошуа Макпэйк
21 Шотландия нп Джеймс Уилсон
13 Дания вр Андреас Хансен
25 Дания зщ Виктор Нельссон
3 Дания зщ Тобиас Сальквист
4 Дания зщ Ноа Маркманн
28 Дания зщ Маркус Валькер
18 Дания пз Юстин Янссен
8 Дания пз Никлас Рёйкьер
23 Норвегия пз Рунар Робинсон Норхейм
40 Дания нп Hjalte Rasmussen
11 Дания нп Александер Линн
10 Гана нп Prince Junior
Главные тренеры
Бельгия Воутер Вранкен
История личных встреч
10.10.2026 Шотландия — Премьер-лига 8-й тур Хартс5 : 0
19.09.2026 Шотландия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Хартс
15.09.2026 Шотландия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Хартс
11.09.2026 Шотландия — Кубок лиги 1/4 финала 0 : 3Хартс
06.09.2026 Шотландия — Премьер-лига 6-й тур Хартс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лугано00
2
1/8 финала
Копенгаген00
3
1/8 финала
Бранн00
4
1/8 финала
Аякс00
5
1/8 финала
Гент00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Норшелланн00
8
1/8 финала
Брага00
9
Плей-офф
Яблонец00
10
Плей-офф
Рига00
11
Плей-офф
Борац Б-Л00
12
Плей-офф
Интер Клуб Эскальдес00
13
Плей-офф
Мидтьюлланн00
14
Плей-офф
Хайдук00
15
Плей-офф
Твенте00
16
Плей-офф
Хетафе00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Брайтон энд Хоув Альбион00
19
Плей-офф
Фрайбург00
20
Плей-офф
Монако00
21
Плей-офф
Пафос00
22
Плей-офф
КуПС00
23
Плей-офф
Линкольн00
24
Плей-офф
Хартс00
25 Кайрат00
26 Орхус00
27 Мьельбю00
28 Црвена Звезда00
29 Трабзонспор00
30 Сент-Трюйден00
31 Эгнатия00
32 ЦСКА С00
33 Тун00
34 Кауно Жальгирис00
35 Университатя Кр00
36 Иберия 199900
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хартс
0%
Ничья
0%
Норшелланн
0%

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