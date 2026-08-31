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Эгнатия - Мидтьюлланн 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Эгнатия Арена (Ррогожина, Албания), вместимость: 4000
15 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Штефан Эбнер (Австрия);
Эгнатия
Мидтьюлланн

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
98АлбанияврМарио Дайсинани
22ИспаниязщГильем Хайме
28АлбаниязщЭльон Сота
24Северная МакедониязщНуман Аетович
29БразилиязщАндрей Яго
17КосовопзАльтин Крюэзиу
6АлбанияпзАльбано Алекси
77АлбанияпзИльди Груда
10БельгияпзАлессандро Альбанезе
20МароккопзКарим Лукили
2КамеруннпДаниэль Аджесса
25НидерландыврНордин Баккер
4СенегалзщУсман Диао
2ДаниязщАндреас Макссё
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
98ВенесуэлапзДавид Мартинес
8ДанияпзФилип Биллинг
19КолумбияпзПедро Браво
29ГерманияпзКьелль-Арик Ветьен
21ЭквадорпзДениль Кастильо
90НигериянпФрайдей Этим
18НигериянпStanley Iheanacho
Главные тренеры
ДанияМайк Тулльберг
История личных встреч
11.10.2026Албания — Суперлига6-й тур0 : 2Эгнатия
20.09.2026Албания — Суперлига5-й турЭгнатия2 : 1
13.09.2026Албания — Суперлига4-й тур2 : 1Эгнатия
04.09.2026Албания — Суперлига3-й турЭгнатия2 : 1
31.08.2026Албания — Суперлига2-й тур1 : 3Эгнатия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лугано00
2
1/8 финала
Копенгаген00
3
1/8 финала
Бранн00
4
1/8 финала
Аякс00
5
1/8 финала
Гент00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Норшелланн00
8
1/8 финала
Брага00
9
Плей-офф
Яблонец00
10
Плей-офф
Рига00
11
Плей-офф
Борац Б-Л00
12
Плей-офф
Интер Клуб Эскальдес00
13
Плей-офф
Мидтьюлланн00
14
Плей-офф
Хайдук00
15
Плей-офф
Твенте00
16
Плей-офф
Хетафе00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Брайтон энд Хоув Альбион00
19
Плей-офф
Фрайбург00
20
Плей-офф
Монако00
21
Плей-офф
Пафос00
22
Плей-офф
КуПС00
23
Плей-офф
Линкольн00
24
Плей-офф
Хартс00
25 Кайрат00
26 Орхус00
27 Мьельбю00
28 Црвена Звезда00
29 Трабзонспор00
30 Сент-Трюйден00
31 Эгнатия00
32 ЦСКА С00
33 Тун00
34 Кауно Жальгирис00
35 Университатя Кр00
36 Иберия 199900
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эгнатия
0%
Ничья
0%
Мидтьюлланн
0%

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