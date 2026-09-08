Борнмут - Штурм 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
15 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
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Составы команд
Борнмут
Борнмут, Англия
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
|Марко Розе
|Фабио Инголич
История личных встреч
|10.10.2026
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
|20.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|12.09.2026
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|08.09.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Кристал Пэлас
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Бешикташ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Ференцварош
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бенфика
|1
|3
| 8
1/8 финала
|ОФИ
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Байер
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Борнмут
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Лион
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Торринсе
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ред Булл Зальцбург
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Омония
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Сандерленд
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Хапоэль Б-Ш
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Ренн
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Штурм
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Динамо З
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Андерлехт
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Ягеллония
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Лиллестрем
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|1
|0
|25
|Левски
|1
|0
|26
|Сельта
|1
|0
|27
|АЗ Алкмар
|1
|0
|28
|Селтик
|1
|0
|29
|Целе
|1
|0
|30
|Хоффенхайм
|1
|0
|31
|Милан
|1
|0
|32
|Арарат-Армения
|1
|0
|33
|Марсель
|1
|0
|34
|Виктория Пльзень
|1
|0
|35
|Лех П
|1
|0
|36
|НЕК Неймеген
|1
|0
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