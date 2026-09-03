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Копенгаген - Брага 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
15 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Копенгаген
Брага

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Брага
Брага, Португалия
1ГерманияврДиант Рамай
2ШвециязщФеликс Беймо
4ДаниязщАсгер Сёренсен
15ПерузщМаркос Лопес
6ВенгрияпзАкош Маркграф
36ДанияпзУильям Клем
27ДанияпзТомас Дилейни
33ЧехияпзАлекс Крал
10НорвегияпзМохамед Эльюнусси
16Бразилияпз Роберт
14ДаниянпАндреас Корнелиус
31БразилияврBernardo Fontes
22ИспаниязщСерхио Барсия
6БразилиязщВитор Карвальо
44АлбаниязщАдриан Байрами
2ИспаниязщВиктор Гомес
29ФранцияпзЖан-Батист Горби
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
11БразилияпзГабриэл Силва
21ПортугалиянпРикарду Орта
10ИспаниянпПау Виктор
77ИспаниянпГабри Мартинес
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
11.10.2026Дания — Суперлига10-й тур2 : 1Копенгаген
20.09.2026Дания — Суперлига9-й тур0 : 1Копенгаген
11.09.2026Дания — Суперлига8-й турКопенгаген2 : 0
06.09.2026Дания — Суперлига7-й тур0 : 5Копенгаген
03.09.2026Дания — Суперлига3-й турКопенгаген2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лугано00
2
1/8 финала
Копенгаген00
3
1/8 финала
Бранн00
4
1/8 финала
Аякс00
5
1/8 финала
Гент00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Норшелланн00
8
1/8 финала
Брага00
9
Плей-офф
Яблонец00
10
Плей-офф
Рига00
11
Плей-офф
Борац Б-Л00
12
Плей-офф
Интер Клуб Эскальдес00
13
Плей-офф
Мидтьюлланн00
14
Плей-офф
Хайдук00
15
Плей-офф
Твенте00
16
Плей-офф
Хетафе00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Брайтон энд Хоув Альбион00
19
Плей-офф
Фрайбург00
20
Плей-офф
Монако00
21
Плей-офф
Пафос00
22
Плей-офф
КуПС00
23
Плей-офф
Линкольн00
24
Плей-офф
Хартс00
25 Кайрат00
26 Орхус00
27 Мьельбю00
28 Црвена Звезда00
29 Трабзонспор00
30 Сент-Трюйден00
31 Эгнатия00
32 ЦСКА С00
33 Тун00
34 Кауно Жальгирис00
35 Университатя Кр00
36 Иберия 199900
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Копенгаген
0%
Ничья
0%
Брага
0%

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