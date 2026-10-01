Динамо Мн - Славия-Мозырь 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
15 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
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Составы команд
Динамо Мн
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|21.03.2026
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|02.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 2
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|22
|47
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|23
|46
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|22
|46
|4
|Динамо-Брест
|24
|43
|5
|Неман
|23
|40
|6
|Гомель
|24
|39
|7
|Витебск
|24
|37
|8
|Минск
|24
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|23
|30
|10
|Славия-Мозырь
|23
|25
|11
|Барановичи
|24
|25
|12
|Арсенал Дз
|24
|23
|13
|БАТЭ
|23
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|23
|21
| 15
Зона вылета
|Нафтан
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|24
|16
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