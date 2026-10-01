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Динамо Мн - Славия-Мозырь 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
15 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Динамо Мн
Славия-Мозырь

Стартовый состав
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Составы команд
Динамо Мн
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
21.03.2026 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь1 : 2Динамо Мн
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн3 : 1Славия-Мозырь
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь3 : 0Динамо Мн
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 0Славия-Мозырь
26.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо Мн
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2Славия-Мозырь
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь0 : 2Динамо Мн
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 2Динамо Мн
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2247
2
Лига конференций
Ислочь2346
3
Лига конференций
Динамо Мн2246
4 Динамо-Брест2443
5 Неман2340
6 Гомель2439
7 Витебск2437
8 Минск2434
9 Торпедо-БелАЗ2330
10 Славия-Мозырь2325
11 Барановичи2425
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2321
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2416
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Мн
0%
Ничья
0%
Славия-Мозырь
0%

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