19:47 ()
Свернуть список

Интер Майами - Нью-Йорк Сити 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
15 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Нью-Йорк Сити

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Интер Майами
Майами
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
22.03.2026 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Сити2 : 3Интер Майами
30.11.2025 США — Major League Soccer 1/2 финала Интер Майами5 : 1Нью-Йорк Сити
25.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Сити0 : 4Интер Майами
23.02.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 2Нью-Йорк Сити
21.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Нью-Йорк Сити1 : 1Интер Майами
31.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 1Нью-Йорк Сити
01.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 1Нью-Йорк Сити
12.03.2023 США — Major League Soccer США - MLS Нью-Йорк Сити1 : 0Интер Майами
18.10.2022 США — Major League Soccer Кубок MLS - 1-й раунд Нью-Йорк Сити3 : 0Интер Майами
14.08.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Нью-Йорк Сити
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл2863
2 Ванкувер Уайткэпс2851
3 Сент-Луис Сити2850
4 Интер Майами2849
5 Чикаго Файр2848
6 Даллас2847
7 Нью-Инглэнд Революшн2846
8 Сан-Хосе Эртквейкс2846
9 Шарлотт2846
10 Хьюстон Динамо2845
11 Филадельфия Юнион2842
12 Лос-Анджелес2942
13 Сиэтл Саундерс2841
14 Колорадо Рэпидз2837
15 Орландо Сити2837
16 Нью-Йорк Ред Буллз2836
17 Цинциннати2736
18 Лос-Анджелес Гэлакси2936
19 Портленд Тимберс2833
20 Нью-Йорк Сити2833
21 Реал Солт-Лейк2832
22 Сан-Диего2832
23 Торонто2832
24 Остин2831
25 Миннесота Юнайтед2830
26 Ди-Си Юнайтед2730
27 Коламбус Крю2829
28 Атланта Юнайтед2827
29 Клёб де Фут Монреаль2824
30 Спортинг Канзас-Сити2822
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс2851
2 Сент-Луис Сити2850
3 Даллас2847
4 Сан-Хосе Эртквейкс2846
5 Хьюстон Динамо2845
6 Лос-Анджелес2942
7 Сиэтл Саундерс2841
8 Колорадо Рэпидз2837
9 Лос-Анджелес Гэлакси2936
10 Портленд Тимберс2833
11 Реал Солт-Лейк2832
12 Сан-Диего2832
13 Остин2831
14 Миннесота Юнайтед2830
15 Спортинг Канзас-Сити2822
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл2863
2 Интер Майами2849
3 Чикаго Файр2848
4 Нью-Инглэнд Революшн2846
5 Шарлотт2846
6 Филадельфия Юнион2842
7 Орландо Сити2837
8 Нью-Йорк Ред Буллз2836
9 Цинциннати2736
10 Нью-Йорк Сити2833
11 Торонто2832
12 Ди-Си Юнайтед2730
13 Коламбус Крю2829
14 Атланта Юнайтед2827
15 Клёб де Фут Монреаль2824
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Интер Майами
0%
Ничья
0%
Нью-Йорк Сити
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close