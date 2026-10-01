Интер Майами - Нью-Йорк Сити 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
15 Октября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Интер Майами
Майами
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|22.03.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|30.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/2 финала
|5 : 1
|25.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 4
|23.02.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|21.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|31.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|01.10.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|12.03.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|18.10.2022
|США — Major League Soccer
|Кубок MLS - 1-й раунд
|3 : 0
|14.08.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
Турнирная таблица
МЛС
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|28
|63
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|51
|3
|Сент-Луис Сити
|28
|50
|4
|Интер Майами
|28
|49
|5
|Чикаго Файр
|28
|48
|6
|Даллас
|28
|47
|7
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|46
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|28
|46
|9
|Шарлотт
|28
|46
|10
|Хьюстон Динамо
|28
|45
|11
|Филадельфия Юнион
|28
|42
|12
|Лос-Анджелес
|29
|42
|13
|Сиэтл Саундерс
|28
|41
|14
|Колорадо Рэпидз
|28
|37
|15
|Орландо Сити
|28
|37
|16
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|36
|17
|Цинциннати
|27
|36
|18
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|36
|19
|Портленд Тимберс
|28
|33
|20
|Нью-Йорк Сити
|28
|33
|21
|Реал Солт-Лейк
|28
|32
|22
|Сан-Диего
|28
|32
|23
|Торонто
|28
|32
|24
|Остин
|28
|31
|25
|Миннесота Юнайтед
|28
|30
|26
|Ди-Си Юнайтед
|27
|30
|27
|Коламбус Крю
|28
|29
|28
|Атланта Юнайтед
|28
|27
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|24
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|22
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|28
|51
|2
|Сент-Луис Сити
|28
|50
|3
|Даллас
|28
|47
|4
|Сан-Хосе Эртквейкс
|28
|46
|5
|Хьюстон Динамо
|28
|45
|6
|Лос-Анджелес
|29
|42
|7
|Сиэтл Саундерс
|28
|41
|8
|Колорадо Рэпидз
|28
|37
|9
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|36
|10
|Портленд Тимберс
|28
|33
|11
|Реал Солт-Лейк
|28
|32
|12
|Сан-Диего
|28
|32
|13
|Остин
|28
|31
|14
|Миннесота Юнайтед
|28
|30
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|22
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|28
|63
|2
|Интер Майами
|28
|49
|3
|Чикаго Файр
|28
|48
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|46
|5
|Шарлотт
|28
|46
|6
|Филадельфия Юнион
|28
|42
|7
|Орландо Сити
|28
|37
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|28
|36
|9
|Цинциннати
|27
|36
|10
|Нью-Йорк Сити
|28
|33
|11
|Торонто
|28
|32
|12
|Ди-Си Юнайтед
|27
|30
|13
|Коламбус Крю
|28
|29
|14
|Атланта Юнайтед
|28
|27
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|28
|24
Кто победит?
0 голосов болельщиков