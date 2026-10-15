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ПСЖ победил «Манчестер Сити» во втором туре Лиги чемпионов, несмотря на дубль Холанда

Дата публикации: 15-10-2026 01:01

ПСЖ победил «Манчестер Сити» во втором туре Лиги чемпионов, несмотря на дубль Холанда 

«Пари Сен-Жермен» одержал выездную победу над «Манчестер Сити» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере завершилась со счётом 4:2 в пользу французского клуба. Главным арбитром матча был немец Свен Яблонски из Бремена.

Парижане мощно начали игру и уже к середине первого тайма создали серьёзный задел. На 13-й минуте Дезире Дуэ открыл счёт, а всего через две минуты Усман Дембеле удвоил преимущество гостей. «Манчестер Сити» оказался в непростом положении, а на 32-й минуте Витинья довёл счёт до 3:0 в пользу ПСЖ.

После перерыва английская команда попыталась вернуться в игру. На 53-й минуте Эрлинг Холанд сократил отставание «горожан», подарив хозяевам надежду на спасение. Однако на 63-й минуте Магнес Аклиуш вновь увеличил разницу в счёте, забив четвёртый мяч парижан.

Холанд не сдался и на 75-й минуте оформил дубль, сделав счёт 2:4. В оставшееся время «Манчестер Сити» стремился усилить давление, но изменить исход встречи не сумел. На 90-й минуте у ПСЖ была возможность увеличить преимущество: Ферран Торрес не реализовал пенальти.

Таким образом, французский клуб увёз из Манчестера три очка, забив четыре мяча на поле одного из сильнейших соперников в Европе.

В третьем туре общего этапа «Манчестер Сити» 20 октября встретится с АЕКом, а ПСЖ в тот же день сыграет с «Барселоной».

Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов. В финале предыдущего розыгрыша они одолели лондонский «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 — 4:3. Кроме того, ПСЖ выигрывал главный европейский клубный турнир в сезоне-2024/2025.

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