19:47 ()
Свернуть список

Бранн - Линкольн 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17500
15 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Бранн
Линкольн

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Бранн
Берген, Норвегия
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
НорвегияЭйрик Хорнеланн
ИспанияХуанма Павон
История личных встреч
09.10.2026Норвегия — Элитсерия23-й турБранн0 : 2
20.09.2026Норвегия — Элитсерия22-й турБранн2 : 1
13.09.2026Норвегия — Элитсерия21-й тур2 : 0Бранн
05.09.2026Норвегия — Элитсерия20-й турБранн1 : 2
30.08.2026Норвегия — Элитсерия19-й тур0 : 0Бранн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лугано00
2
1/8 финала
Копенгаген00
3
1/8 финала
Бранн00
4
1/8 финала
Аякс00
5
1/8 финала
Гент00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Норшелланн00
8
1/8 финала
Брага00
9
Плей-офф
Яблонец00
10
Плей-офф
Рига00
11
Плей-офф
Борац Б-Л00
12
Плей-офф
Интер Клуб Эскальдес00
13
Плей-офф
Мидтьюлланн00
14
Плей-офф
Хайдук00
15
Плей-офф
Твенте00
16
Плей-офф
Хетафе00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Брайтон энд Хоув Альбион00
19
Плей-офф
Фрайбург00
20
Плей-офф
Монако00
21
Плей-офф
Пафос00
22
Плей-офф
КуПС00
23
Плей-офф
Линкольн00
24
Плей-офф
Хартс00
25 Кайрат00
26 Орхус00
27 Мьельбю00
28 Црвена Звезда00
29 Трабзонспор00
30 Сент-Трюйден00
31 Эгнатия00
32 ЦСКА С00
33 Тун00
34 Кауно Жальгирис00
35 Университатя Кр00
36 Иберия 199900
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Бранн
0%
Ничья
0%
Линкольн
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close