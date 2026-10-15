03:08 ()
Расписание матчей
Четверг 15 октября
Свернуть список

«Арсенал» хочет добиться значительной экономии за счёт сокращения штата

Дата публикации: 15-10-2026 01:08

«Арсенал» хочет добиться значительной экономии за счёт сокращения штата 

Лондонский «Арсенал» намерен сократить около 60 сотрудников в рамках программы по снижению расходов. Руководство клуба уже уведомило персонал о планах провести изменения в нескольких подразделениях. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям издания, цель предстоящих мер — добиться значительной экономии средств. Сокращения могут затронуть ряд отделов, однако окончательный список подразделений и сотрудников пока не определён.

При этом изменения не должны коснуться тренерских штабов, персонала мужской и женской команд, общественных организаций и фонда «Арсенала», а также работников службы безопасности. Таким образом, основные спортивные структуры клуба и перечисленные направления останутся вне запланированной программы сокращений.

Отмечается, что решение пока не является окончательным. По этому вопросу продолжаются консультации, поэтому масштабы изменений ещё могут уточняться.

На спортивные результаты «канониров» эти планы напрямую не влияют. После шести туров чемпионата Англии сезона-2026/2027 «Арсенал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Если сокращения будут утверждены, клуб рассчитывает уменьшить расходы за счёт изменений в административных и других подразделениях. Однако окончательные параметры программы станут известны после завершения консультаций.

Социальные комментарии Cackle
  • «Реал» вырвал победу у «Ромы» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов
    «Реал» вырвал победу у «Ромы» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов
    Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Ромой» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Олимпико» в...
  • «Шахтёр» одержал первую победу в Лиге чемпионов обыграв АЕК
    «Шахтёр» одержал первую победу в Лиге чемпионов обыграв АЕК
    Донецкий «Шахтёр» одержал победу над греческим АЕК во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча состоялась на лондонском...
  • ПСЖ победил «Манчестер Сити» во втором туре Лиги чемпионов, несмотря на дубль Холанда
    ПСЖ победил «Манчестер Сити» во втором туре Лиги чемпионов, несмотря на дубль Холанда
    «Пари Сен-Жермен» одержал выездную победу над «Манчестер Сити» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча на стадионе...
  • «Арсенал» обыграл «Лилль» и одержал 14-ю победу подряд в общем этапе Лиги чемпионов
    «Арсенал» обыграл «Лилль» и одержал 14-ю победу подряд в общем этапе Лиги чемпионов
    Лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу над французским «Лиллем» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом...
  • «Сплю как ангел». Моуринью с юмором ответил на вопрос о проблемах «Реала»
    «Сплю как ангел». Моуринью с юмором ответил на вопрос о проблемах «Реала»
    Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью с юмором отреагировал на вопросы польского журналиста о положении команды накануне матча второго...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close