«Арсенал» хочет добиться значительной экономии за счёт сокращения штата 

Лондонский «Арсенал» намерен сократить около 60 сотрудников в рамках программы по снижению расходов. Руководство клуба уже уведомило персонал о планах провести изменения в нескольких подразделениях. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям издания, цель предстоящих мер — добиться значительной экономии средств. Сокращения могут затронуть ряд отделов, однако окончательный список подразделений и сотрудников пока не определён.

При этом изменения не должны коснуться тренерских штабов, персонала мужской и женской команд, общественных организаций и фонда «Арсенала», а также работников службы безопасности. Таким образом, основные спортивные структуры клуба и перечисленные направления останутся вне запланированной программы сокращений.

Отмечается, что решение пока не является окончательным. По этому вопросу продолжаются консультации, поэтому масштабы изменений ещё могут уточняться.

На спортивные результаты «канониров» эти планы напрямую не влияют. После шести туров чемпионата Англии сезона-2026/2027 «Арсенал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Если сокращения будут утверждены, клуб рассчитывает уменьшить расходы за счёт изменений в административных и других подразделениях. Однако окончательные параметры программы станут известны после завершения консультаций.