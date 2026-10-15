«Реал» вырвал победу у «Ромы» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Ромой» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Олимпико» в Риме завершилась со счётом 4:3 в пользу испанского клуба.
Хозяева открыли счёт на 20-й минуте благодаря точному удару полузащитника Мартена де Рона. Однако преимущество римлян продержалось всего пять минут: Килиан Мбаппе восстановил равновесие, забив ответный мяч за мадридцев.
После перерыва «Рома» вновь захватила инициативу. На 51-й минуте Дониэлл Мален вывел итальянскую команду вперёд, а ещё через семь минут нападающий оформил дубль. Счёт стал 3:1, и у хозяев появились хорошие шансы довести встречу до победы.
Но «Реал» не собирался сдаваться. На 83-й минуте Карлос Эспи сократил отставание мадридцев до одного мяча. Спустя всего две минуты Эндрик отличился ещё раз и сравнял счёт — 3:3.
Развязка наступила на 90-й минуте. Защитник Антонио Рюдигер забил четвёртый гол «королевского клуба», принёс команде победу и лишил «Рому» очков после преимущества в два мяча.
В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Рома» 20 октября сыграет с братиславским «Слованом». «Реал» проведёт следующий матч 21 октября против «РБ Лейпциг».
Действующим победителем турнира остаётся «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша парижане сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» — 1:1, а затем победили в серии пенальти со счётом 4:3. Также ПСЖ выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.
Донецкий «Шахтёр» одержал победу над греческим АЕК во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча состоялась на лондонском...
«Пари Сен-Жермен» одержал выездную победу над «Манчестер Сити» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча на стадионе...
Лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу над французским «Лиллем» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом...
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью с юмором отреагировал на вопросы польского журналиста о положении команды накануне матча второго...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвёл итоги матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»....