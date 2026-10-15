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«Реал» вырвал победу у «Ромы» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 15-10-2026 01:05

«Реал» вырвал победу у «Ромы» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов 

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Ромой» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Олимпико» в Риме завершилась со счётом 4:3 в пользу испанского клуба.

Хозяева открыли счёт на 20-й минуте благодаря точному удару полузащитника Мартена де Рона. Однако преимущество римлян продержалось всего пять минут: Килиан Мбаппе восстановил равновесие, забив ответный мяч за мадридцев.

После перерыва «Рома» вновь захватила инициативу. На 51-й минуте Дониэлл Мален вывел итальянскую команду вперёд, а ещё через семь минут нападающий оформил дубль. Счёт стал 3:1, и у хозяев появились хорошие шансы довести встречу до победы.

Но «Реал» не собирался сдаваться. На 83-й минуте Карлос Эспи сократил отставание мадридцев до одного мяча. Спустя всего две минуты Эндрик отличился ещё раз и сравнял счёт — 3:3.

Развязка наступила на 90-й минуте. Защитник Антонио Рюдигер забил четвёртый гол «королевского клуба», принёс команде победу и лишил «Рому» очков после преимущества в два мяча.

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «Рома» 20 октября сыграет с братиславским «Слованом». «Реал» проведёт следующий матч 21 октября против «РБ Лейпциг».

Действующим победителем турнира остаётся «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша парижане сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» — 1:1, а затем победили в серии пенальти со счётом 4:3. Также ПСЖ выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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