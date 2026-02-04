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Торринсе - Сандерленд 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Торринсе
Сандерленд

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Торринсе
Торриш-Ведраш, Португалия
Сандерленд
Сандерленд, Англия
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
17.09.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 2Торринсе
01.08.2026Суперкубок Португалии 2026Финал1 : 0Торринсе
24.05.2026Кубок ПортугалииФинал1 : 2 ДВТорринсе
23.04.2026Кубок Португалии1/2 финалаТорринсе2 : 0
04.02.2026Кубок Португалии1/2 финала1 : 1Торринсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Кристал Пэлас13
3
1/8 финала
Бешикташ13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Ференцварош13
7
1/8 финала
Бенфика13
8
1/8 финала
ОФИ13
9
Плей-офф
Байер13
10
Плей-офф
Олимпиакос13
11
Плей-офф
Борнмут13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Торринсе13
14
Плей-офф
Ред Булл Зальцбург13
15
Плей-офф
Омония13
16
Плей-офф
Сандерленд13
17
Плей-офф
Хапоэль Б-Ш11
18
Плей-офф
Ренн11
19
Плей-офф
Штурм11
20
Плей-офф
Динамо З11
21
Плей-офф
Андерлехт10
22
Плей-офф
Ягеллония10
23
Плей-офф
Лиллестрем10
24
Плей-офф
Реал Сосьедад10
25 Левски10
26 Сельта10
27 АЗ Алкмар10
28 Селтик10
29 Целе10
30 Хоффенхайм10
31 Милан10
32 Арарат-Армения10
33 Марсель10
34 Виктория Пльзень10
35 Лех П10
36 НЕК Неймеген10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торринсе
0%
Ничья
0%
Сандерленд
0%

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