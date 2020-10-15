Аталанта - Пафос 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
15 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
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Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Пафос
Пафос, Кипр
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|12.10.2026
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2026
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|12.09.2026
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|05.09.2026
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|31.08.2026
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лугано
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Бранн
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Аякс
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Гент
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Панатинаикос
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Норшелланн
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Брага
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Яблонец
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Рига
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Борац Б-Л
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Интер Клуб Эскальдес
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Хайдук
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Твенте
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Хетафе
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Фрайбург
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Монако
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Пафос
|0
|0
| 22
Плей-офф
|КуПС
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Линкольн
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Хартс
|0
|0
|25
|Кайрат
|0
|0
|26
|Орхус
|0
|0
|27
|Мьельбю
|0
|0
|28
|Црвена Звезда
|0
|0
|29
|Трабзонспор
|0
|0
|30
|Сент-Трюйден
|0
|0
|31
|Эгнатия
|0
|0
|32
|ЦСКА С
|0
|0
|33
|Тун
|0
|0
|34
|Кауно Жальгирис
|0
|0
|35
|Университатя Кр
|0
|0
|36
|Иберия 1999
|0
|0
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