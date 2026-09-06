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АЗ Алкмар - Хапоэль Б-Ш 15 Октября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
15 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
АЗ Алкмар
Хапоэль Б-Ш

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Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Главные тренеры
Израиль Ран Козух
История личных встреч
10.10.2026 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 0АЗ Алкмар
20.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур АЗ Алкмар1 : 0
16.09.2026 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
11.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур АЗ Алкмар1 : 1
06.09.2026 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 3АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус13
2
1/8 финала
Кристал Пэлас13
3
1/8 финала
Бешикташ13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Ференцварош13
7
1/8 финала
Бенфика13
8
1/8 финала
ОФИ13
9
Плей-офф
Байер13
10
Плей-офф
Олимпиакос13
11
Плей-офф
Борнмут13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Торринсе13
14
Плей-офф
Ред Булл Зальцбург13
15
Плей-офф
Омония13
16
Плей-офф
Сандерленд13
17
Плей-офф
Хапоэль Б-Ш11
18
Плей-офф
Ренн11
19
Плей-офф
Штурм11
20
Плей-офф
Динамо З11
21
Плей-офф
Андерлехт10
22
Плей-офф
Ягеллония10
23
Плей-офф
Лиллестрем10
24
Плей-офф
Реал Сосьедад10
25 Левски10
26 Сельта10
27 АЗ Алкмар10
28 Селтик10
29 Целе10
30 Хоффенхайм10
31 Милан10
32 Арарат-Армения10
33 Марсель10
34 Виктория Пльзень10
35 Лех П10
36 НЕК Неймеген10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АЗ Алкмар
0%
Ничья
0%
Хапоэль Б-Ш
0%

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