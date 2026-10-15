«Шахтёр» одержал первую победу в Лиге чемпионов обыграв АЕК 

Донецкий «Шахтёр» одержал победу над греческим АЕК во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча состоялась на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу украинской команды. Главным арбитром матча был англичанин Крис Кавана из Ланкашира.

Первый гол болельщики увидели на 28-й минуте. Полузащитник афинского клуба Ловро Майер поразил ворота «горняков» и вывел греческую команду вперёд. Однако преимущество АЕК сохранялось недолго: уже на 34-й минуте Педриньо реализовал пенальти и восстановил равновесие.

После перерыва соперники продолжили борьбу за преимущество, но долгое время ни одной из команд не удавалось изменить счёт. Развязка наступила на 80-й минуте, когда защитник «Шахтёра» Винисиус Аугусто забил гол, позволив украинскому клубу выйти вперёд.

В итоге «Шахтёр» добился победы со счётом 3:1 и заработал важные очки в борьбе за выход в следующую стадию турнира.

После двух туров в активе команды Арды Турана четыре очка. В стартовом матче основного этапа Лиги чемпионов «горняки» сыграли вничью с нидерландским ПСВ — 1:1. АЕК после победы над австрийским ЛАСК со счётом 1:0 в первом туре потерпел первое поражение и по-прежнему имеет три очка.