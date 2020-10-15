19:42 ()
Свернуть список

Рубин - Оренбург 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Рубин
Оренбург

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Рубин
Казань
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Испания Франк Артига
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
02.09.2026 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Оренбург1 : 1 2 : 4Рубин
09.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 1Оренбург
03.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Рубин1 : 2Оренбург
11.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Рубин0 : 0Оренбург
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Рубин1 : 0Оренбург
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Оренбург1 : 0Рубин
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Оренбург0 : 0 4 : 2Рубин
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2Рубин
31.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Рубин2 : 0Оренбург
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Рубин4 : 2Оренбург
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар47
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел44
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон47
3 Локомотив М43
4 ЦСКА32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рубин
0%
Ничья
0%
Оренбург
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close