Рубин - Оренбург 15 Октября прямая трансляция
15 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
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Составы команд
Рубин
Казань
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Франк Артига
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|02.09.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1 2 : 4
|09.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|03.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|11.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0 4 : 2
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|4
|3
|Оренбург
|3
|4
|4
|Родина
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|7
|2
|Динамо М
|3
|6
|3
|Ахмат
|3
|4
|4
|Факел
|4
|4
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|8
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|3
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|Локомотив М
|4
|3
|4
|ЦСКА
|3
|2
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