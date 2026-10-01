Родина - Спартак М 15 Октября прямая трансляция
15 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
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Составы команд
Родина
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Хуан Диас
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|02.09.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 1
|25.07.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|11.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|16.09.2020
|Кубок России
|Группа 2
|1 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|4
|3
|Оренбург
|3
|4
|4
|Родина
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|7
|2
|Динамо М
|3
|6
|3
|Ахмат
|3
|4
|4
|Факел
|4
|4
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|8
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|3
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|Локомотив М
|4
|3
|4
|ЦСКА
|3
|2
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