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Родина - Спартак М 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 4-й тур
Родина
Спартак М

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Составы команд
Родина
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Испания Хуан Диас
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
02.09.2026 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М3 : 1Родина
25.07.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 0Родина
11.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М2 : 1Родина
16.09.2020 Кубок России Группа 2 Родина1 : 5Спартак М
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар47
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел44
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон47
3 Локомотив М43
4 ЦСКА32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Родина
0%
Ничья
0%
Спартак М
0%

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