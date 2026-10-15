Винисиуса дисквалифицировали на четыре матча чемпионата Испании
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит четыре ближайших матча команды в чемпионате Испании из-за удаления в игре восьмого тура против «Вильярреала». Встреча завершилась победой мадридцев со счётом 1:0, однако бразилец получил дисквалификацию и не поможет своей команде в нескольких важных матчах, включая Эль-Класико.
Инцидент произошёл во время матча с «Вильярреалом». Винисиус схватил за волосы футболиста соперника Натан-Дилана Салиба, после чего был удалён с поля. В результате нападающий не сможет принять участие в ближайших играх «Реала» в рамках Ла Лиги.
Бразилец пропустит встречи с «Севильей» 18 октября, «Барселоной» 25 октября, «Расингом» 1 ноября и «Валенсией» 7 ноября. Таким образом, главный тренер мадридцев не сможет рассчитывать на одного из ведущих игроков команды в противостоянии с каталонским клубом.
После матча с «Валенсией» в календаре предусмотрена международная пауза. Поэтому Винисиус сможет вернуться в состав «Реала» не раньше 22 ноября, когда мадридцам предстоит сыграть с «Сельтой».
В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Теперь «Реалу» предстоит провести серию встреч без Винисиуса, в том числе принципиальный поединок с «Барселоной».
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