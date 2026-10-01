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Гент - Орхус 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Планет Груп Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20185
15 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Булат Сариев (Уральск, Казахстан);
Гент
Орхус

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Орхус
Орхус, Дания
История личных встреч
10.10.2026Бельгия — Лига Жюпиле8-й тур0 : 2Гент
18.09.2026Бельгия — Лига Жюпиле7-й турГент2 : 1
13.09.2026Бельгия — Лига Жюпиле6-й тур1 : 1Гент
06.09.2026Бельгия — Лига Жюпиле5-й тур0 : 3Гент
03.09.2026Бельгия — Лига Жюпиле3-й турГент1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лугано00
2
1/8 финала
Копенгаген00
3
1/8 финала
Бранн00
4
1/8 финала
Аякс00
5
1/8 финала
Гент00
6
1/8 финала
Панатинаикос00
7
1/8 финала
Норшелланн00
8
1/8 финала
Брага00
9
Плей-офф
Яблонец00
10
Плей-офф
Рига00
11
Плей-офф
Борац Б-Л00
12
Плей-офф
Интер Клуб Эскальдес00
13
Плей-офф
Мидтьюлланн00
14
Плей-офф
Хайдук00
15
Плей-офф
Твенте00
16
Плей-офф
Хетафе00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Брайтон энд Хоув Альбион00
19
Плей-офф
Фрайбург00
20
Плей-офф
Монако00
21
Плей-офф
Пафос00
22
Плей-офф
КуПС00
23
Плей-офф
Линкольн00
24
Плей-офф
Хартс00
25 Кайрат00
26 Орхус00
27 Мьельбю00
28 Црвена Звезда00
29 Трабзонспор00
30 Сент-Трюйден00
31 Эгнатия00
32 ЦСКА С00
33 Тун00
34 Кауно Жальгирис00
35 Университатя Кр00
36 Иберия 199900
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гент
0%
Ничья
0%
Орхус
0%

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