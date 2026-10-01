Аморим оценил силу «Ред Булл Зальцбург» перед встречей с «Миланом» 

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча второго тура общего этапа Лиги Европы против австрийского «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоится 15 октября.

Португальский специалист отметил сильные стороны соперника, обратив внимание на скорость и техническое мастерство его футболистов. По словам Аморима, австрийская команда привыкла добиваться побед и подходит к предстоящей игре с уверенностью в собственных силах.

«Я уже объяснил команде, как нужно сыграть. «Зальцбург» — сильная команда с быстрыми и техничными игроками. Они привыкли побеждать и уверены в себе. Матч будет непростым, но мы готовы», — приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.

Аморим подчеркнул, что для успешного выступления его подопечным необходимо действовать слаженно. Тренер считает командное взаимодействие одним из главных факторов, который может повлиять на исход встречи. При этом он напомнил, что вклад каждого футболиста важен независимо от его роли на поле.

«В команде всё взаимосвязано, и самое главное — действовать как единое целое. Именно так можно побеждать. Каждый игрок важен, а главное, чтобы все всегда полностью отдавались игре ради команды», — заявил специалист.

Таким образом, перед встречей с «Ред Булл Зальцбург» тренерский штаб «Милана» делает акцент на дисциплине, командной работе и полной самоотдаче. Итальянцам предстоит противостоять сопернику, который способен использовать скорость своих игроков и уверенно действовать в атаке.