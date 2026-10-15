Эмери прокомментировал разгромную победу «Астон Виллы» над «Фенербахче» 

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвёл итоги матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против «Фенербахче». Английская команда одержала крупную победу над турецким клубом со счётом 6:0.

Испанский специалист остался доволен выступлением своих подопечных, однако отметил, что даже после такого результата команде есть над чем работать. При этом Эмери признал, что шесть пропущенных мячей могли оказаться слишком суровым наказанием для соперника.

«Это был очень хороший матч. Нам ещё есть над чем работать, но результат отличный. Возможно, „Фенербахче“ не заслуживал пропустить шесть мячей», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Эмери подчеркнул, что теперь «Астон Вилле» важно сохранить набранный ход и использовать эту победу для укрепления уверенности в собственных силах. По его словам, тренерский штаб также воспользовался возможностью провести ротацию состава, чтобы другие футболисты получили игровую практику и почувствовали себя увереннее.

Наставник английского клуба высоко оценил работу команды и напомнил, что успешное выступление в Лиге чемпионов требует постоянной концентрации и дальнейшего прогресса.

«Нам нужно двигаться дальше. Этот результат должен придать нам уверенности. Мы провели несколько замен, чтобы дать другим игрокам почувствовать уверенность в своих силах и получить игровую практику. Мы проделали фантастическую работу. Лига чемпионов — очень сложный турнир», — заявил Эмери.

Таким образом, «Астон Вилла» начала выступление во втором туре с убедительной победы. Теперь команде предстоит продолжить борьбу в турнире, сохраняя баланс между хорошими результатами и работой над игровыми недочётами.