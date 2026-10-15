«Они бессовестные». Моуринью возмутился сроками объявления дисквалификации Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью резко высказался в адрес Королевской испанской футбольной федерации после объявления о четырёхматчевой дисквалификации Винисиуса Жуниора. Португальский специалист возмутился тем, что нападающий узнал о наказании незадолго до начала матча.

Ранее бразильца отстранили на четыре игры чемпионата Испании за удаление во встрече восьмого тура с «Вильярреалом», завершившейся победой мадридцев со счётом 1:0. В том матче Винисиус схватил за волосы футболиста соперника Натан-Дилана Салиба.

Моуринью обратил внимание не столько на само дисциплинарное решение, сколько на момент, когда игроку сообщили о наказании. По мнению тренера, объявлять о такой дисквалификации за час до игры недопустимо, особенно если решение можно было обнародовать позднее.

«Вы думаете, нормально, когда игрок испанского клуба получает информацию о дисквалификации на четыре матча за час до игры? Это нормально? Неужели они не могли сделать это сейчас? Или завтра утром? Разве ему действительно нужно было узнать об этом в автобусе?» — приводит слова Моуринью Madrid Xtra в социальной сети X.

Португалец не скрывал раздражения и обвинил федерацию в преднамеренном давлении на футболиста. Он предположил, что момент объявления наказания мог быть выбран для того, чтобы психологически повлиять на Винисиуса перед матчем.

«Они бессовестные. Они больше не прячутся. Они пытались психологически уничтожить игрока за час до матча. Почему? Это испанская команда, зачем пытаться ему навредить?» — заявил наставник.

Таким образом, Моуринью поставил под сомнение не только действия федерации, но и выбранное время для оглашения санкций. При этом его претензии касались именно обстоятельств объявления дисквалификации, тогда как решение об отстранении Винисиуса было принято после эпизода в матче с «Вильярреалом».