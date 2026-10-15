Лаутаро Мартинес получил травму в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» 

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес получил травму в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Несмотря на повреждение, аргентинец провёл на поле всю встречу и оформил дубль. О результатах медицинского обследования сообщила пресс-служба итальянского клуба.

После игры футболист прошёл клиническое и диагностическое обследование в медицинском институте Humanitas в Роццано. Врачи выявили у нападающего растяжение мышц задней поверхности левого бедра.

«Сегодня Лаутаро Мартинес прошёл клиническое и диагностическое обследование в институте Humanitas в Роццано. Обследование выявило растяжение мышц задней поверхности левого бедра», — говорится в заявлении «Интера».

Информация о точных сроках восстановления аргентинца пока не приводится. Поэтому его участие в ближайшей встрече чемпионата Италии остаётся под вопросом.

В следующем туре Серии А «Интер» сыграет на выезде с «Болоньей». Матч состоится в субботу, 17 октября, на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Потеря Мартинеса может стать серьёзной проблемой для миланцев, учитывая его роль в атаке и результативность в еврокубковом матче. О дальнейших сроках восстановления нападающего клуб сможет сообщить после дополнительной оценки состояния футболиста.