Почему Манчестер Юнайтед снова разочаровывает? 

Дата публикации: 15-10-2026 18:51

Только 1 победа в первых 5 матчах АПЛ, поражение в манкунианском дерби и ранний вылет из Кубка лиги от Брайтона - неутешительный старт сезона для болельщиков «Красных дьяволов». Глобальная беттинговая копания 1xBet анализирует ключевые проблемы Манчестер Юнайтед и отвечает на главный вопрос: сможет ли Майкл Каррик вернуть родной клуб на вершину?

Статистика на стороне команды

В футболе побеждает тот, кто больше забивает - простая истина, которую так сложно воплотить в жизнь на поле. По данным FootyStats, у Манчестер Юнайтед самый высокий в лиге средний показатель xG на 90 минут - 2,31, но забито лишь 8 мячей в 5 играх. В таблице ожидаемых очков (xPTS) от Fotmob «Красные дьяволы» входят в топ-5 лучших команд АПЛ, а не тонут в нижней части турнирной таблицы.

У команды Майкла Каррика большие проблемы с реализацией голевых моментов, из-за которых она регулярно недобирает важные очки.

Нехватка Каземиро

В футболе критически важно доминирование в центре поля. Но на старте сезона у «Красных дьяволов» с этим большие проблемы, ведь летом они попрощались с бразильцем Каземиро. А купленный ему на замену Карлос Балеба только восстановился после травмы и до сих пор не дебютировал за новый клуб. Тандем Кобби Мейну и Юри Тилеманса выглядит креативно и вдохновляюще, но все же обоих футболистов можно назвать классическими «восьмерками». Манчестер Юнайтед не хватает питбуля, который бы отбирал мячи и был волнорезом атак соперников.

Карлос Балеба готов к выходу на поле в ближайшее время – его появление в стартовом составе сбалансирует игру Манчестер Юнайтед и сделает команду менее уязвимой для контратак соперников.

Майкл Каррик – еще один Сульшер, но точно не Фергюсон

Чтобы часто побеждать в АПЛ, нужно иметь отшлифованную до блеска комбинационную игру, которая помогает вскрывать насыщенную оборону андердогов. Рубен Аморим пытался сделать это и прививал команде сложный стиль футбола. На подобную трансформацию всегда уходит много времени, которого португальцу не хватило.

Майкл Каррик упростил игру «Красных дьяволов», сделав ее более вертикальной, и вернул Бруну Фернандеша на позицию «десятки» - простые решения, которые дали моментальный, но краткосрочный результат. Пока соперники готовились к Манчестер Юнайтед Аморима, команда Каррика разрывала их на контратаках, а тонкие разрешающие передачи Фернандеша стали одними из главных хайлайтов прошлого сезона.

Однако медовый месяц Майкла Каррика с манкунианцами завершился. Быстрый выход из обороны в атаку больше не работает, а играть в утонченный комбинационный футбол «Красные дьяволы» просто не умеют. Особенно это было заметно в дерби Манчестера, когда Фил Фоден своим ранним удалением сломал геймплан Каррика, заставив его команду действовать первым номером. В результате «Горожане» играли в меньшинстве с 23-й минуты, но взяли 3 очка на «Олд Траффорд». А хозяева выглядели максимально безыдейно в позиционном нападении.

У Майкла Каррика еще есть все время исправить ошибки, но терпение боссов Манчестер Юнайтед не безгранично.

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