«ПСЖ» обыграл «Барселону» в матче третьего тура Лиги чемпионов 

Парижский «ПСЖ» одержал победу над «Барселоной» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был англичанин Майкл Оливер.

Первый гол зрители увидели на 38-й минуте. Вингер парижан Дезире Дуэ отправил мяч в ворота каталонцев и вывел свою команду вперёд. Однако после перерыва «Барселона» сумела восстановить равновесие: на 55-й минуте защитник Хави Эспарт отличился точным ударом, сделав счёт 1:1.

На 72-й минуте «ПСЖ» вновь вышел вперёд благодаря голу защитника Люки Эрнандеса. Но преимущество французского клуба продержалось недолго. Спустя семь минут нападающий каталонцев Ламин Ямаль поразил ворота хозяев и снова сравнял счёт.

Развязка наступила в заключительной части встречи. На 81-й минуте полузащитник Витинья забил третий мяч парижан, а ещё через пять минут Фабиан Руис увеличил преимущество «ПСЖ» до двух голов. «Барселона» не смогла ответить на эти результативные атаки, и матч завершился победой хозяев со счётом 4:2.

Встреча также сопровождалась кадровыми потерями. Уже на 20-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Вместо него в игру вступил Ферран Торрес. На 27-й минуте замену провёл и тренерский штаб «Барселоны»: полузащитник Дани Ольмо ушёл с поля из-за травмы.

Таким образом, «ПСЖ» добился важной победы над одним из главных европейских соперников, забив четыре мяча и успешно проведя решающий отрезок второго тайма. «Барселона» дважды сравнивала счёт, но в концовке не смогла сдержать атаки парижан.