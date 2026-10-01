Спарта - Аякс 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
25 Октября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Составы команд
Спарта
Роттердам
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Майкл Браувер
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|6
|зщ
|Ник Версхурен
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|7
|пз
|Робин ван Крёйсен
|8
|пз
|Йенс Торнстра
|10
|пз
|Cedric Hatenboer
|11
|пз
|Исак Бабади
|9
|нп
|Milan Zonneveld
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Лукас Роза
|30
|зщ
|Арон Бауман
|36
|зщ
|Дис Янсе
|21
|зщ
|Хофре Торрентс
|18
|пз
|Дави Классен
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Оскар Глух
|11
|нп
|Виктор Цыганков
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Мичел Санчес
История личных встреч
|14.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 3
|27.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|20
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|9
|18
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|17
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|14
|8
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Херенвен
|9
|12
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|Утрехт
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Спарта
|9
|9
|14
|Камбюр
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|10
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|9
|2
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