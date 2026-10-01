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Спарта - Аякс 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
25 Октября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Спарта
Аякс

Стартовый состав
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Составы команд
Спарта
Роттердам
Аякс
Амстердам
1НидерландыврМайкл Браувер
2НидерландызщLushendry Martes
3НидерландызщМарвин Янг
6НидерландызщНик Версхурен
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5НидерландызщБас Кюйперс
7НидерландыпзРобин ван Крёйсен
8НидерландыпзЙенс Торнстра
10НидерландыпзCedric Hatenboer
11НидерландыпзИсак Бабади
9НидерландынпMilan Zonneveld
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
2БразилиязщЛукас Роза
30НидерландызщАрон Бауман
36НидерландызщДис Янсе
21ИспаниязщХофре Торрентс
18НидерландыпзДави Классен
4МароккопзСофьян Амрабат
8ГерманияпзЮлиан Брандт
10ИзраильпзОскар Глух
11УкраинанпВиктор Цыганков
99НигериянпТолуваласе Арокодаре
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
14.03.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАякс4 : 0Спарта
04.10.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турСпарта3 : 3Аякс
27.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАякс1 : 1Спарта
22.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турСпарта0 : 2Аякс
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турСпарта2 : 2Аякс
09.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турАякс2 : 1Спарта
19.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАякс4 : 0Спарта
21.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турСпарта0 : 1Аякс
09.04.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турАякс2 : 1Спарта
28.11.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турСпарта0 : 1Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Гоу Эхед Иглс1014
9 Херенвен912
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар106
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спарта
0%
Ничья
0%
Аякс
0%

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