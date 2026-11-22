Дата публикации: 22-11-2026 22:42

Мюнхенская «Бавария» вынуждена искать срочное усиление в атаку. Как сообщает журналист Жуан Жезус в соцсети X, чемпионы Германии рассматривают возможность приглашения форварда «Барселоны» Габриэла Жезуса в зимнее трансферное окно. Интерес немцев продиктован тяжёлой травмой Гарри Кейна, из-за которой англичанин может выбыть из строя примерно на три месяца.

Комфорт в Барселоне: почему Жезус говорит «нет»

Несмотря на интерес такого гиганта, как «Бавария», сам 29-летний бразилец не горит желанием покидать «Камп Ноу». По данным источника, Габриэл и его семья отлично адаптировались в Каталонии и не рассматривают вариант ухода предстоящей зимой.

Даже тот факт, что ему пока не удалось стать безоговорочным игроком стартового состава при Ханс-Дитере Флике, не заставляет его искать новую команду. «Бавария» может предложить игровую практику, но Жезус предпочитает бороться за место под солнцем в Испании.

Позиция «Барселоны»: Флик не хочет отпускать ученика

Сама «Барселона» также не намерена расставаться с футболистом. Во-первых, у «блауграны» сейчас нет острой необходимости продавать игроков для баланса бюджета. Во-вторых, Ханс-Дитер Флик, который прекрасно знает возможности Жезуса по совместной работе в сборной Германии, рассчитывает на него как на важную опцию в ротации. Каталонцы не открыты к предложениям по 29-летнему форварду.

Статистика адаптации: 4+2 в 10 матчах

С момента перехода в «Барселону» в минувшем сентябре Жезус показывает достойную эффективность, несмотря на конкуренцию. В 10 матчах во всех турнирах на его счету 4 гола и 2 результативные передачи. Это неплохой показатель для игрока, который только вливается в систему новой команды и периодически начинает матчи со скамейки запасных.

Контрактная броня: до 2029 года

«Барселона» максимально обезопасила себя от потери нападающего. Действующее трудовое соглашение Жезуса с клубом рассчитано до лета 2029 года. Учитывая, что его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет всего 17 миллионов евро, «Баварии» пришлось бы не только уговаривать игрока, но и предлагать «блаугране» сумму, значительно превышающую рыночную, чтобы просто начать переговоры. Зимой этот переход выглядит практически невозможным.