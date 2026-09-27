Литва - Азербайджан (27.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 27 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Литва и Азербайджан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Менелаос Антониу. Игра прошла на стадионе «Стадион имени Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса» в городе Каунас.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Литва (схема 3-4-3): Джюгас Барткус, Вилиус Армалас, Эдгарас Уткус, Артемиюс Тутышкинас, Адриан Ликунас, Лукас Михельбринк, Гвидас Гинейтис, Юстас Ласицкас, Викинтас Сливко, Армандас Кучис, Артур Должников.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Азербайджан на сегодняшнюю встречу: Эмиль Балаев, Теллур Муталлимов, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Рахман Дашдамиров, Рюфат Аббасов, Махир Эмрели, Абдуллах Хайбулаев, Эмиль Сафаров, Алексей Исаев, Ренат Дадашов.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 9-й минуте матча команда Литва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Армандас Кучис с пенальти. Счет стал 1:0.

На 14-й минуте поединка команда Азербайджан сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Махир Эмрели. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 27-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Рахиль Мамедов (Азербайджан).

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Теллур Муталлимов (Азербайджан).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Эмиль Сафаров, а вместо него вышел Руфат Абдуллазада.

На 52-й минуте предупреждение получил Гвидас Гинейтис (Литва).

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Алексей Исаев (Азербайджан).

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Викинтас Сливко на поле появился Домантас Шлута (Литва).

На 60-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Ренат Дадашов, а вместо него вышел Муса Гурбанлы.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рюфат Аббасов на поле появился Торал Байрамов (Азербайджан).

На 66-й минуте в составе Литва поле покинул Лукас Михельбринк, а вместо него вышел Модестас Воробьёвас.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриан Ликунас на поле появился Мотеюс Бурба (Литва).

На 77-й минуте в составе Литва поле покинул Артур Должников, а вместо него вышел Элигиюс Янкаускас.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Армандас Кучис на поле появился Игнас Венцкус (Литва).

На 87-й минуте в составе Азербайджан поле покинул Теллур Муталлимов, а вместо него вышел Вюсал Искендерли.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абдуллах Хайбулаев на поле появился Джалал Гусейнов (Азербайджан).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Литва и Азербайджан завершился вничью со счетом 1:1.

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