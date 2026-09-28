Израиль - Ирландия (27.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 27 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Израиль и Ирландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Харм Осмерс. Игра прошла на стадионе «Надьердеи Стадион» в городе Дебрецен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Израиль (схема 4-4-2): Даниэль Перец, Гай Мизрахи, Раз Шломо, Никита Стоянов, Рой Ревиво, Анан Халаили, Габи Каниховски, Элиэль Перец, Манор Соломон, Дор Тургеман, Оскар Глух.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ирландия на сегодняшнюю встречу: Куивин Келлехер, Дара О’Ши, Джейк О'Брайен, Лиам Китчинг, Джеймс Абанква, Конор Ковентри, Джейсон Моламби, Райан Мэннинг, Джек Мойлан, Трой Пэрротт, Адам Ида.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 13-й минуте матча команда Ирландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Трой Пэрротт. Счет стал 0:1.

На 16-й минуте поединка команда Ирландия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Адам Ида. Счет стал 0:2.

На 25-й минуте поединка команда Ирландия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джек Мойлан. Счет стал 0:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Израиль поле покинул Гай Мизрахи, а вместо него вышел Дор Перец.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 59-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Раз Шломо (Израиль).

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Адам Ида (Ирландия).

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Габи Каниховски на поле появился Этан Азулай (Израиль).

На 64-й минуте в составе Израиль поле покинул Дор Тургеман, а вместо него вышел Идан Токломати.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Абанква на поле появился Джейсон Найт (Ирландия).

На 68-й минуте в составе Ирландия поле покинул Джек Мойлан, а вместо него вышел Киллиан Филлипс.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Ида на поле появился Томас Кэннон (Ирландия).

На 76-й минуте в составе Израиль поле покинул Анан Халаили, а вместо него вышел Эли Даса.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Трой Пэрротт на поле появился Рокко Вата (Ирландия).

На 83-й минуте в составе Израиль поле покинул Рой Ревиво, а вместо него вышел Илай Фейнгольд.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейсон Моламби на поле появился Джоэл Баган (Ирландия).

На 89-й минуте предупреждение получил Конор Ковентри (Ирландия).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Израиль и Ирландия завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Ирландия.

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