Сербия - Нидерланды (27.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 27 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сербия и Нидерланды. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Шимон Марциняк. Игра прошла на стадионе «Стадион «Райко Митич»» в городе Белград.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сербия (схема 5-4-1): Ваня Милинкович-Савич, Коста Неделькович, Неманья Гудель, Срджан Бабич, Страхиня Павлович, Алекса Терзич, Андрия Живкович, Александр Станкович, Саша Лукич, Сергей Милинкович-Савич, Деян Йовелич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Нидерланды на сегодняшнюю встречу: Барт Вербрюгген, Дензел Думфрис, Ян Пол ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх, Джоуи Веерман, Тиджани Рейндерс, Крисенсио Саммервилл, Мекс Меердинк, Коди Гакпо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 12-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Саша Лукич (Сербия).

На 17-й минуте в составе Нидерланды последовала вынужденная замена: Коди Гакпо уступил место Рубен ван Боммел.

На 30-й минуте матча команда Нидерланды открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Мекс Меердинк с пенальти. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сергей Милинкович-Савич на поле появился Душан Тадич (Сербия).

На 46-й минуте в составе Сербия поле покинул Деян Йовелич, а вместо него вышел Лука Йович.

На 46-й минуте поединка команда Сербия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лука Йович. Счет стал 1:1.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Станкович на поле появился Неманья Максимович (Сербия).

На 59-й минуте в составе Сербия поле покинул Коста Неделькович, а вместо него вышел Страхиня Эракович.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тиджани Рейндерс на поле появился Кеннет Тейлор (Нидерланды).

На 67-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Райан Гравенберх, а вместо него вышел Гус Тиль.

На 69-й минуте поединка команда Нидерланды сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Мекс Меердинк. Счет стал 1:2.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Страхиня Павлович на поле появился Филип Костич (Сербия).

На 80-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Мекс Меердинк, а вместо него вышел Квинтен Тимбер.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дензел Думфрис на поле появился Юрриен Тимбер (Нидерланды).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Юрриен Тимбер (Нидерланды).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сербия и Нидерланды завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Нидерланды.

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