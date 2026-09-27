Дания - Уэльс (27.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 27 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Дания и Уэльс. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Вилли Делажод. Игра прошла на стадионе «Паркен» в городе Копенгаген.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Дания (схема 4-2-3-1): Филип Йоргенсен, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Оливер Провстгаард, Йоаким Меле, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Густав Исаксен, Миккель Дамсгор, Патрик Доргу, Расмус Хёйлунн.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Уэльс на сегодняшнюю встречу: Дэнни Уорд, Коннор Робертс, Крис Мефам, Бен Дэвис, Неко Уильямс, Итан Ампаду, Чарли Сэвидж, Дэниел Джеймс, Бреннан Джонсон, Сорба Томас, Киффер Мур.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 30-й минуте в составе Дания последовала вынужденная замена: Патрик Доргу уступил место Мохамед Дарами.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 35-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Йоаким Меле (Дания).

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Крис Мефам (Уэльс).

На 53-й минуте матча команда Дания открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Бен Дэвис. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Чарли Сэвидж на поле появился Джош Шиэн (Уэльс).

На 65-й минуте предупреждение получил Бреннан Джонсон (Уэльс).

На 66-й минуте поединка команда Дания сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Густав Исаксен. Счет стал 2:0.

На 67-й минуте в составе Уэльс поле покинул Киффер Мур, а вместо него вышел Льюис Кумас.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дэниел Джеймс на поле появился Джордан Джеймс (Уэльс).

На 76-й минуте в составе Дания поле покинул Густав Исаксен, а вместо него вышел Адам Дагим.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бреннан Джонсон на поле появился Уэс Бернс (Уэльс).

На 87-й минуте в составе Дания поле покинул Миккель Дамсгор, а вместо него вышел Виктор Фрохолдт.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Хёйлунн на поле появился Каспер Хёг (Дания).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Дания и Уэльс завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Дания.

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