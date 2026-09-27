Австрия - Косово (27.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 27 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Австрия и Косово. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ник Уолш. Игра прошла на стадионе «Эрнст Хаппель» в городе Вена.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Австрия (схема 4-2-3-1): Кристиан Завишицки, Николас Вератшниг, Давид Аффенгрубер, Кевин Дансо, Максимилиан Вёбер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Патрик Виммер, Пауль Ваннер, Романо Шмид, Джуниор Адаму.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Косово на сегодняшнюю встречу: Ариянет Мурич, Лумбард Деллова, Илир Красники, Рон Рачи, Мергим Войвода, Леон Авдуллаху, Велдин Ходжа, Дион Галлапени, Эрмаль Красничи, Ведат Мурики, Батон Заберджа.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 14-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кевин Дансо (Австрия).

На 22-й минуте в карточку арбитра попал Рон Рачи (Косово).

На 23-й минуте матча команда Австрия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Давид Аффенгрубер. Счет стал 1:0.

На 45-й минуте поединка команда Австрия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джуниор Адаму. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Косово поле покинул Эрмаль Красничи, а вместо него вышел Эдон Жегрова.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Батон Заберджа на поле появился Милот Авдилы (Косово).

На 46-й минуте в составе Косово поле покинул Велдин Ходжа, а вместо него вышел Вальмир Матоши.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джуниор Адаму на поле появился Саша Калайджич (Австрия).

На 58-й минуте в составе Австрия поле покинул Максимилиан Вёбер, а вместо него вышел Александр Прасс.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Романо Шмид на поле появился Карни Чукуэмека (Австрия).

На 61-й минуте поединка команда Австрия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Карни Чукуэмека. Счет стал 3:0.

На 65-й минуте в составе Косово поле покинул Ариянет Мурич, а вместо него вышел Амир Саипи.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пауль Ваннер на поле появился Василие Маркович (Австрия).

На 79-й минуте в составе Австрия поле покинул Николас Вератшниг, а вместо него вышел Марко Фридль.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ведат Мурики на поле появился Фисник Аслани (Косово).

На 81-й минуте предупреждение получил Давид Аффенгрубер (Австрия).

На 83-й минуте поединка команда Косово сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эдон Жегрова. Счет стал 3:1.

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Вальмир Матоши (Косово).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Австрия и Косово завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Австрия.

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