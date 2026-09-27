Гибралтар - Андорра (27.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 27 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Гибралтар и Андорра. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Генц Нузa. Игра прошла на стадионе «Europa Sports Park» в городе Гибралтар.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Гибралтар (схема 3-5-2): Брэдли Банда, Дэн Бент, Бернарду Лопеш, Джулиан Валарино, Киан Ронан, Леон Мейсон, Грэм Торрилья, Николас Позо, Джеймс Сканлон, Тиджай Де Барр, Дилан Борге.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Андорра на сегодняшнюю встречу: Икер Альварес, Биль Борра Фонт, Макс Льовера, Иан Брайан Оливера, Мойсес Сан Николас, Эрик Искьердо, Пау Бабот, Жорди Алаэс, Гийом Лопес, Арон Родриго, Жерар Сола Гарсия.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 9-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Тиджай Де Барр (Гибралтар).

На 26-й минуте в карточку арбитра попал Эрик Искьердо (Андорра).

На 32-й минуте предупреждение получил Биль Борра Фонт (Андорра).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе Гибралтар поле покинул Леон Мейсон, а вместо него вышел Карлос Ричардс.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дилан Борге на поле появился Джесси Гомес (Гибралтар).

На 63-й минуте в составе Андорра поле покинул Жорди Алаэс, а вместо него вышел От Ремолинс Планес.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жерар Сола Гарсия на поле появился Альберт Росас (Андорра).

На 64-й минуте в карточку арбитра попал Пау Бабот (Андорра).

На 69-й минуте в составе Андорра поле покинул Эрик Искьердо, а вместо него вышел Жоэль Гильен.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Позо на поле появился Итан Джолли (Гибралтар).

На 78-й минуте в составе Гибралтар поле покинул Джулиан Валарино, а вместо него вышел Ален Понс.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Сканлон на поле появился Джейден Бартоло (Гибралтар).

На 79-й минуте предупреждение получил Грэм Торрилья (Гибралтар).

На 87-й минуте в составе Андорра поле покинул Гийом Лопес, а вместо него вышел Алешандре Мартинес.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Гибралтар и Андорра завершился вничью со счетом 0:0.

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