Германия - Греция (27.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 27 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Германия и Греция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крис Каванах. Игра прошла на стадионе «ВВК АРЕНА» в городе Аугсбург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Германия (схема 4-2-3-1): Александр Нюбель, Йоша Вагноман, Янн Биссек, Джонатан Та, Натаниэль Браун, Феликс Нмеча, Йозуа Киммих, Карим Адейеми, Бамбасе Конте, Кевин Шаде, Юнес Эбнуталиб.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Греция на сегодняшнюю встречу: Константинос Цолакис, Георгиос Вагианнидис, Константинос Мавропанос, Панайотис Рецос, Костас Цимикас, Константинос Каретсас, Атанасиос Андруцос, Христос Зафейрис, Христос Дзолис, Вангелис Павлидис, Эндрюс Тетте.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Янн Биссек (Германия).

На 18-й минуте в карточку арбитра попал Георгиос Вагианнидис (Греция).

На 22-й минуте предупреждение получил Константинос Каретсас (Греция).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Греция поле покинул Георгиос Вагианнидис, а вместо него вышел Манолис Салиакас.

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Панайотис Рецос (Греция).

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Христос Зафейрис на поле появился Димитрис Курбелис (Греция).

На 59-й минуте в составе Греция поле покинул Эндрюс Тетте, а вместо него вышел Фотис Иоаннидис.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Шаде на поле появился Йонатан Буркардт (Германия).

На 65-й минуте в составе Германия поле покинул Бамбасе Конте, а вместо него вышел Флориан Вирц.

На 68-й минуте предупреждение получил Димитрис Курбелис (Греция).

На 74-й минуте матча команда Греция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Димитрис Курбелис. Счет стал 0:1.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Карим Адейеми на поле появился Серж Гнабри (Германия).

На 81-й минуте в составе Греция поле покинул Христос Дзолис, а вместо него вышел Йоргос Масурас.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Натаниэль Браун на поле появился Хеннес Беренс (Германия).

На 84-й минуте в составе Германия поле покинул Феликс Нмеча, а вместо него вышел Антон Штах.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вангелис Павлидис на поле появился Яннис Михаилидис (Греция).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Германия и Греция завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Греция.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!