Норвегия - Португалия (27.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В воскресенье, 27 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Норвегия и Португалия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франсуа Летексье. Игра прошла на стадионе «Уллевол» в городе Осло.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Норвегия (схема 4-3-3): Эрьян Нюланд, Фредрик Эурснес, Кристоффер Айер, Торбьерн Хеггем, Юлиан Рюэрсон, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Патрик Берг, Андреас Шельдеруп, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Португалия на сегодняшнюю встречу: Диогу Кошта, Жуан Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Франсишку Консейсан, Жуан Пальинья, Педру Нету, Жуан Невеш, Гонсалу Рамуш, Жуан Феликс.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Jorge Jesus (Португалия).

На 16-й минуте в карточку арбитра попал Юлиан Рюэрсон (Норвегия).

На 17-й минуте матча команда Португалия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Жуан Феликс. Счет стал 0:1.

На 47-й минуте предупреждение получил Фредрик Эурснес (Норвегия).

На 49-й минуте в карточку арбитра попал Жуан Пальинья (Португалия).

На 51-й минуте поединка команда Норвегия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эрлинг Холанд. Счет стал 1:1.

На 54-й минуте поединка команда Португалия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Гонсалу Рамуш. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте в составе Португалия поле покинул Жуан Невеш, а вместо него вышел Витинья.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франсишку Консейсан на поле появился Рафаэл Леау (Португалия).

На 65-й минуте предупреждение получил Кристоффер Айер (Норвегия).

На 66-й минуте в составе Норвегия поле покинул Юлиан Рюэрсон, а вместо него вышел Лео Эстигор.

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Ренату Вейга (Португалия).

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Берг на поле появился Оскар Бобб (Норвегия).

На 76-й минуте предупреждение получил Витинья (Португалия).

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Жуан Канселу (Португалия).

На 80-й минуте в составе Португалия поле покинул Жуан Пальинья, а вместо него вышел Рубен Невеш.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсалу Рамуш на поле появился Франсишку Тринкан (Португалия).

На 81-й минуте в составе Норвегия поле покинул Антонио Нуса, а вместо него вышел Йёрген Странд Ларсен.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педру Нету на поле появился Бернарду Силва (Португалия).

На 87-й минуте предупреждение получил Рубен Диаш (Португалия).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Бернарду Силва (Португалия).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Норвегия и Португалия завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Португалия.

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