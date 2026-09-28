Грузия - Украина (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 28 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Грузия и Украина. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Алияр Агаев. Игра прошла на стадионе «Борис Пайчадзе Динамо Арена» в городе Тбилиси.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Грузия (схема 5-3-2): Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Гогличидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Георгий Цитаишвили, Гиорги Кочорашвили, Отар Китеишвили, Георгий Чакветадзе, Георгий Микаутадзе, Хвича Кварацхелия.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Украина на сегодняшнюю встречу: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Александр Зубков, Александр Пихалёнок, Максим Хлань, Егор Назарина, Богдан Михайличенко, Матвей Пономаренко, Владислав Ванат.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Владислав Ванат (Украина).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Украина поле покинул Матвей Пономаренко, а вместо него вышел Роман Яремчук.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Пихалёнок на поле появился Олег Очеретько (Украина).

На 46-й минуте в составе Украина поле покинул Владислав Ванат, а вместо него вышел Данило Сикан.

На 46-й минуте в карточку арбитра попал Данило Сикан (Украина).

На 54-й минуте предупреждение получил Саба Гогличидзе (Грузия).

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Хлань на поле появился Николай Шапаренко (Украина).

На 67-й минуте в составе Грузия поле покинул Георгий Микаутадзе, а вместо него вышел Гиорги Квернадзе.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Отар Китеишвили на поле появился Анзор Меквабишвили (Грузия).

На 73-й минуте в составе Грузия поле покинул Георгий Чакветадзе, а вместо него вышел Зурико Давиташвили.

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Валерий Бондарь (Украина).

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Зубков на поле появился Виктор Цыганков (Украина).

На 81-й минуте предупреждение получил Анзор Меквабишвили (Грузия).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Олег Очеретько (Украина).

На 90-й минуте в составе Грузия поле покинул Гиорги Кочорашвили, а вместо него вышел Иракли Егоян.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Грузия и Украина завершился вничью со счетом 0:0.

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